In Kappeln tagt die neue Stadtvertretung erstmals am Mittwoch. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Kommunalwahl 2023 Nach der Wahl: Die Woche der Entscheidungen in Kappeln und im Amt Kappeln-Land Von Rebecca Nordmann | 12.06.2023, 12:08 Uhr

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag – in den kommenden Tagen werden in den Städten Kappeln und Arnis sowie in den Gemeinden Grödersby, Oersberg und Rabenkirchen-Faulück wichtige politische Ämter vergeben. Klar ist bereits: In Kappeln gibt es einen neuen Bürgervorsteher, in Arnis und Rabenkirchen neuen Bürgermeister.