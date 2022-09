In der Ellenberger Kita ist Schimmel festgestellt worden. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Bauprojekt in Kappeln Kita in Ellenberg: Jetzt steht das Abrissdatum fest Von Rebecca Nordmann | 16.09.2022, 10:58 Uhr

Vier Jahre ist es her, dass in der Ellenberger Kita Schimmel festgestellt wurde. Seitdem werden die Kinder im Bunten Haus betreut. Nach langem Hin und Her ist nun klar: Lange soll es nicht mehr dauern, bis der Altbau abgerissen wird.