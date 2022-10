Hier standen 21 riesige Bäume, nun geht es an die Neugestaltung der Pappelallee in Arnis. Foto: Archiv/Smit up-down up-down Gefällte Bäume in Arnis Stadtvertretung stimmt zu: Pappelallee wird durch neue Bäume ersetzt Von Doris Smit | 11.10.2022, 08:40 Uhr

Die Pappelallee in Arnis ist weg, eine Arbeitsgruppe kümmert sich darum, was nun an dieser Stelle entstehen soll. Dieser Tagesordnungspunkt lockte einige interessierte Gäste in die jüngste Stadtvertretersitzung.