Dieser Resthof an der Olpenitzer Dorfstraße soll abgerissen werden. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Neubauprojekt in Kappeln Reetdach oder Flachdach: Auf der Suche nach dem Kompromiss in der Olpenitzer Dorfstraße Von Rebecca Nordmann | 17.03.2023, 15:02 Uhr

Das geplante Neubauprojekt in Kappeln-Olpenitzdorf sorgt schon jetzt für viele Diskussionen. Der Bauausschuss rang mit einer Vorschrift im Baugesetzbuch – und hielt sich am Ende an den Küstenschutz.