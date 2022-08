Werbe-Anhänger als Mini-Zuflucht für Obdachlose FOTO: Christian Charisius up-down up-down Bauprojekt in Kappeln Neubau der Notunterkunft: Eine Chronologie Von Rebecca Nordmann | 20.08.2022, 11:25 Uhr

Seit mehr als drei Jahren wird in Kappeln über den Neubau der Schlichtwohnungen diskutiert – immer noch ohne echtes Ergebnis. Dabei können die alten Gebäude nicht mehr lange gehalten werden. Was ist da eigentlich schief gegangen? Und an welcher Stelle? Eine Chronologie.