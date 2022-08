FOTO: Privat Nach der Corona-Pause Kappeln: Einladung zum „White Dinner“ an der Schlei Von Doris Smit | 11.08.2022, 13:02 Uhr

Essen und trinken, Menschen treffen, sich austauschen und das ganze an einem Sommerabend direkt an der Schlei in einem ganz besonderen Ambiente: In diesem Jahr gibt es in Kappeln wieder ein „White Dinner“.