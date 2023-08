Publikumspreis Naturfilm-Festival Green Screen begeistert shz-Leser in Kappeln Von Doris Ambrosius | 20.08.2023, 09:09 Uhr Die Green-Sceen-Mitbegründer Heidi und Michael Packschies begrüßten die Leserinnen und Leser des Schlei-Boten im Capitol-Kino in Kappeln. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down

Wenige Wochen vor dem Start des Naturfilm-Festivals in Eckernförde war Green Screen am Samstag in Kappeln zu Gast. Das Capitol-Kino war voll besetzt.