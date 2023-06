Das Haus an der Kappelner Mühlenstraße brannte am 18. Mai. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Mühlenstraße in Kappeln Nach dem Brand an Himmelfahrt: Leiche ist identifiziert Von Rebecca Nordmann | 09.06.2023, 11:22 Uhr

Bei dem verheerenden Feuer in einem Wohnhaus in der Kappelner Mühlenstraße kam am 18. Mai ein Mensch ums Leben. Bis jetzt war unklar, ob es sich dabei um die zu diesem Zeitpunkt vermisste Bewohnerin handelt.