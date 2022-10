Auf Küstentour: Die „Siegburg“ ist auch im Kappelner Hafen zu Gast. Foto: Bundeswehr up-down up-down Besuch von der Marine Minensuchboot „Siegburg“ macht im Kappelner Hafen fest Von Doris Smit | 28.10.2022, 16:13 Uhr

Wie ein Minensuchboot von innen aussieht und welche Jobs an Bord so eines Bootes erledigt werden müssen, können Interessierte am 7. November am Hafen erfahren. Die „Siegburg“ macht bei ihrer Küstenreise auch in Kappeln Halt.