Symbolbild Polizeieinsatz: Nahaufnahme von einem Blaulicht an einem Polizeiauto *** Symbol image police operation close FOTO: IMAGO/U. J. Alexander Mordkommission ermittelt Mann sticht in Kappelner Hotel auf seinen ehemaligen Chef ein: Festnahme in Frankreich Von Schlei-Bote | 14.06.2022, 11:17 Uhr

Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern ereignete sich am 30. Mai in einem Hotel in Kappeln. Der 23-jährige Tatverdächtige flüchtete anschließend ins Ausland.