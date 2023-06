Marlies Rzadkiewicz und Mona Strehlow zeigen ihre Werke. Foto: Doris Ambrosius up-down up-down Kappeln/Steinfeld Sommerateliers 2023: Zu Besuch bei Marlies Rzadkiewicz und Mona Strehlow Von Doris Ambrosius | 05.06.2023, 18:54 Uhr

Am Wochenende kommen Kunstfreunde in der Region wieder auf ihre Kosten: Die Sommerateliers 2023 öffnen ihre Türen am 10. und 11. Juni von 11 bis 19 Uhr. Mit dabei ist auch Marlies Rzadkiewicz (74) aus Kappeln. Sie ist mit ihren Kunstwerken zu Gast bei Mona Strehlow (70) aus Steinfeld.