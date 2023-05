Nach der Ankunft in Tadschikistan: Manzura Dzhumageldieva mit ihren Nichten und Neffen in Dusti nahe der Grenze zu Afghanistan. Foto: Ove Jensen up-down up-down Lehrstelle in Kappeln Ausweisung trotz Ausbildungsvertrag: Manzura Dzhumageldieva ist zurück in Tadschikistan Von Ove Jensen | 30.05.2023, 14:15 Uhr

Im März 2022 kam Manzura Dzhumageldieva mit 130 weiteren Ukraine-Flüchtlingen in Borgwedel an. Ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekam sie nicht.