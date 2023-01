Die Schleiregion ist vor allem aufgrund ihrer Natur so beliebt. Foto: sh:z up-down up-down Lehrgang zum Natur- und Landschaftsführer Wer will Botschafter für die Schleiregion werden? Von Schlei-Bote | 13.01.2023, 09:39 Uhr

Wenn Sie gerne an der Schlei zu Hause sind, dann sind Sie vielleicht die richtige Person, um diese Überzeugung mit anderen zu teilen. Gelingen könnte das als Natur- und Landschaftsführer in der Region – und so sieht der Weg dahin aus.