Proteinreiche Käferlarven und Grillen könnten zu Pulver gemahlen künftig in verschiedenen Lebensmitteln auftauchen, von der Pasta bis zum Fleischersatz im Burger. Foto: Stephan Schaar EU-Zulassung Lebensmittel aus Insekten? Das sagen Kappelner Bürger und Gastronomen dazu Von Stephan Schaar | 25.01.2023, 18:36 Uhr

In der EU gilt die heimische Grille, auch Heimchen genannt, ebenso wie die Larve des Getreideschimmelkäfers jetzt als Lebensmittel. In Pulverform könnten die Insekten künftig in Pasta und Brot oder als Fleischersatz verarbeitet werden. Was halten die Kappelner Bürger und Gastronomen von dieser Idee?