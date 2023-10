Marode Schiffe auf der Schlei In Kappeln und Schleswig: Lars Benn will die „Gotland“ und die „Simone“ wieder flott machen Von Stephan Schaar | 17.10.2023, 17:27 Uhr Der 58-jährige Lars Benn hat ein Faible für alte Schiffe. Ehemalige Kriegsfischkutter wie die „Gotland“ und die „Simone“ liegen ihm besonders am Herzen. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Der Berliner Lars Benn hat mit der „Gotland“ in Kappeln und der „Simone“ in Schleswig zwei stark vernachlässigte ehemalige Kriegsfischkutter übernommen. Es sind auch nicht die einzigen Schiffe in seinem Besitz und er hat mit seiner kleinen Flotte große Pläne.