Noch sind die Türen geschlossen, Tisch und Stühle nicht hergerichtet. Demnächst aber soll der Betrieb in der „Palette" wieder starten. Foto: Rebecca Nordmann Kulturkneipe in Kappeln Nach der kurzfristigen Zwangspause: Die „Palette" fährt langsam wieder hoch Von Rebecca Nordmann | 30.08.2022, 14:13 Uhr

In dieser Woche will die „Palette“ wieder öffnen – allerdings vorerst im eingeschränkten Modus, sowohl was die Öffnungszeiten als auch was die Speisekarte betrifft.