In der Kneipe „Palette" serviert Levke Marie Braatz frisches Angeliter Bier und leckere Cocktails. Foto: Stephan Schaar Feiern an der Schlei Bier, ehrliche Küche und kein „Schnickschnack": Diese Kult-Kneipen in Kappeln lohnen sich Von Stephan Schaar | 28.03.2023, 18:51 Uhr

Sehr groß ist die Auswahl an Kneipen in Kappeln zwar nicht, aber es gibt schon ein paar gute Adressen, wo Ihr am Wochenende bei Bier, Wein und Cocktails feiern könnt. Eine Übersicht.