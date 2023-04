Im Kappelner Rathaus werden am Wahlsonntag alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen gesammelt. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Kommunalwahl in SH 2023 Das kleine Einmaleins der Kappelner Kommunalpolitik Von Rebecca Nordmann | 14.04.2023, 13:52 Uhr

In vier Wochen wird gewählt. Dann entscheidet sich, wer in den kommenden fünf Jahren die politischen Geschicke der Stadt lenkt. Aber was genau tun die Ausschüsse eigentlich? Und welche Aufgabe hat der Bürgervorsteher?