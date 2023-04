In Kappeln wird am 14. Mai eine neue Stadtvertretung gewählt. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Klimaschutz auf Platz 1: Welche Themen den Fraktionen in Kappeln seit 2018 besonders wichtig waren Von Rebecca Nordmann | 18.04.2023, 14:57 Uhr

In individuellen Anträgen können Fraktionen deutlich machen, was ihnen wichtig ist. Bei den Fraktionen der Kappelner Stadtvertretung standen demnach in der ausklingenden Wahlperiode die Themen Klimaschutz, Straßenverkehr und Stadtbücherei hoch im Kurs.