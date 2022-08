Manchmal sind die flotten Flitzer auch außerhalb des Ostseeresorts Olpenitz zu sehen. Foto: Smit up-down up-down Kolumne „Schlei-Schnack“ Verkehrschaos in Kappeln: Achtung! Dackel bremst mit Von Doris Smit | 26.08.2022, 15:32 Uhr

In der Urlaubszeit ist es mit dem Straßenverkehr in Kappeln so eine Sache. Viele verschiedene Kennzeichen sind zu sehen, dazwischen manchmal entspannte, manchmal schimpfende Einheimische. Besonders ärgerlich – oder peinlich – wird es da, wenn es mittendrin eine Panne gibt.