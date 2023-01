Die Visualisierung zeigt die Königsberger Straße mit dem „Schlei Trio“ rechts und „Kö8“ links. Zu sehen sind im Vordergrund der gewerbliche Teil, dahinter die „Townhouses“. Foto: Dr. Schmidt Grundstücksgesellschaft mbH up-down up-down Königsberger Straße in Kappeln Bauprojekt „Kö8“: Wohnungen, Stadthäuser und Praxen mit Schleiblick Von Rebecca Nordmann | 27.01.2023, 10:47 Uhr

Direkt an der Schlei entsteht an der Königsberger Straße in Kappeln ein neues Bauprojekt. Es soll Platz bieten zum Wohnen und Arbeiten. Und zum Urlaub machen.