Klimaschutz in Kappeln Solarpark an der B203 muss warten – bis alle potenziellen Standorte abgeklopft sind Von Rebecca Nordmann | 16.11.2022, 10:52 Uhr

Die Idee, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage in Kappeln-Loitmark zu errichten, ist schon älter als ein Jahr. Bevor es in diesem konkreten Fall weitergehen kann, steht aber zunächst eine umfangreiche Analyse des gesamten Stadtgebietes an.