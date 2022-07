Ein Abschnitt der Konsul-Lorentzen-Straße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Feuerwehreinsatz in Kappeln Kellerbrand in der Konsul-Lorentzen-Straße Von Rebecca Nordmann | 25.07.2022, 13:47 Uhr

In einem Einfamilienhaus in der Konsul-Lorentzen-Straße in Kappeln war am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Schuld sind offenbar Batterien im Keller gewesen.