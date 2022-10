Dorith Jacobi-Freutel (v. li.) mit Jasmin, Anna Christin und Alexander Luft. Foto: Doris Smit up-down up-down Hebammenpraxis Kappeln Geschlossener Kreißsaal in Eckernförde: So wurde Anna Christin zur ungeplanten Hausgeburt Von Doris Smit | 12.10.2022, 18:14 Uhr | Update vor 46 Min.

Weil ihre erste Geburt nicht unkompliziert war, schloss Jasmin Luft bei ihrer zweiten Schwangerschaft eine Hausgeburt von vornherein aus. Aber der Weg in die Klinik nach Schleswig war am Sonnabend plötzlich zu weit. Hebamme Dorith Jacobi-Freutel aus Kappeln half der kleinen Anna Christin direkt in Karby auf die Welt.