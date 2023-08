Kappelner Werkstätten Mehlbyhuus II: Im Frühjahr 2024 soll die neue Wohnstätte fertig sein Von Rebecca Nordmann | 23.08.2023, 13:38 Uhr Noch stehen Gerald Kaapke (li.) und Kai Spranger im Rohbau von „Mehlbyhuus II“. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Baustellenflair in der Schulstraße in Kappeln-Mehlby: In unmittelbarer Nachbarschaft der Wohnstätte für Menschen mit besonders hohem Hilfebedarf entsteht ein konzeptionelles Pendant. Drei Jahre später wird es allerdings ungleich teurer.