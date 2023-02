Referendarin Lisbeth Stiemcke (rechts) hat mit Schülern der 10. Klasse der Gemeinschaftsschule an der Schlei in Kappeln ein „Müll-Projekt“ auf die Beine gestellt. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Gemeinschaftsschule an der Schlei Müll-Skulpturen: Kappelner Schüler setzen ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Meere Von Stephan Schaar | 06.02.2023, 13:58 Uhr

Schüler der Gemeinschaftsschule an der Schlei in Kappeln haben sich in einem Müll-Projekt kreativ mit dem Thema Umweltverschmutzung und der Vermüllung der Weltmeere beschäftigt. Ihre Skulpturen aus Abfall sollen jetzt in der Schule ausgestellt werden.