Lukas Thiede (16, Mitte) erlernt den Beruf des Dachdeckers bei Karsten Poppner und ist mit großer Freude dabei, hier mit den Gesellen Dustin Meyer (l.) und Mario Hitschke. FOTO: Doris Ambrosius up-down up-down Ausbildungsstart im August Traumberufe im Handwerk: In Kappeln werden Azubis noch gesucht Von Doris Ambrosius | 08.07.2022, 13:46 Uhr

Wer sich noch nicht so viele Gedanken über einen Ausbildungsplatz in diesem Jahr gemacht hat, der kann immer noch ganz spontan in seinen persönlichen Traumberuf einsteigen, vor allem im Handwerk. Es gibt noch Plätze in Kappeln und genauso viele gute Gründe, sich die Jobs mal anzusehen. Oder sich gleich für das nächste Jahr zu bewerben - die Chancen, einen tollen Beruf in einem guten Unternehmen erlernen zu können, sind extrem hoch.