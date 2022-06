Der Wanderweg führt von Kappeln bis nach Arnis. FOTO: Rebecca Nordmann Bauarbeiten in Kappeln Wanderweg am ASC wird für Fußgänger gesperrt Von Rebecca Nordmann | 07.06.2022, 14:36 Uhr

Erneut stehen Arbeiten am Fußweg von Kappeln nach Arnis an. Los geht es noch in dieser Woche.