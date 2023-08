Baustelle in Kappeln Weitere Straßensperrung in der Innenstadt Von Schlei Bote | 24.08.2023, 10:13 Uhr Hier geht es nicht weiter – das trifft demnächst auf Fabrikstraße in Kappeln zu. Foto: IMAGO/Rolf Poss up-down up-down

In der Kappelner Innenstadt steht erneut eine Straßensperrung dann. Anders als in der bereits gesperrten Schützenstraße, die bis zum Jahresende nicht befahren werden kann, bleibt es in diesem Fall bei einem kurzen Zeitraum.