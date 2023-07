Im Kreuzungsbereich B203/Fledstraße/Theodor-Storm-Straße sind Situationen wie diese keine ungewöhnlichen: Mehrere Fahrer wollen von der B203 jeweils links abbiegen und blockieren dadurch den Verkehrsfluss. Hinter ihnen scheren bereits die ersten Autos aus, um vorbeizufahren. Gleichzeitig möchte ein Autofahrer nach links in die B203 abbiegen. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Unfallstatistik 2022 Das sind die gefährlichsten Straßenabschnitte in Kappeln Von Rebecca Nordmann | 22.07.2023, 09:42 Uhr

Viele Verkehrsunfälle auf der B203 und in Nähe der Schleibrücke – das fällt beim Blick in die Unfallstatistik für Kappeln für das Jahr 2022 auf. Die Zahlen weisen Kappelns unfallträchtigste Ecken aus – mit einer Kreuzung, an deren Risiko sich nichts geändert hat.