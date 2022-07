Joschi mit Ramses und Amun im Tierheim Weidefeld FOTO: Sarah Schmedje up-down up-down Tag der offenen Tür Kappeln: Tierheim Weidefeld präsentiert sich farbenfroh Von Doris Smit | 04.07.2022, 19:08 Uhr

Das Gebäude des Tierheims in Weidefeld war ordentlich in die Jahre gekommen. Nun hat der Tierschutzverein Angeln-Schwansen Geld in die Hand genommen und nicht nur in den Räumen, sondern auch im Außenbereich hat sich einiges getan. Wer es sehen möchte, hat am 10. Juli Gelegenheit dazu.