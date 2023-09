Lesung in der Stadtbücherei „Friesendämmerung“ über Kappeln: Sandra Dünschede liest aus ihrem neuen Krimi Von Schlei Bote | 02.09.2023, 10:31 Uhr Sandra Dünschede kommt nach Kappeln. Foto: oha up-down up-down

Es wird mörderisch: Die nordfriesische Krimiautorin Sandra Dünschede kommt in die Kappelner Stadtbücherei und stellt ihr neustes Buch vor. So kommen Sie an Karten.