Dieser Resthof in der Olpenitzer Dorfstraße soll abgerissen werden. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Olpenitzdorf So will Claus-Jürgen Schillmann „Kappelns schönste Straße“ erhalten Von Rebecca Nordmann | 12.03.2023, 09:39 Uhr

Ein alter Resthof in der Olpenitzer Dorfstraße soll abgerissen werden. Der Entscheidung, was stattdessen dort entstehen soll, will der Kappelner Claus-Jürgen Schillmann etwas anderes vorschalten.