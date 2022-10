Foto: Rebecca Nordmann Kolumne „Schlei-Schnack“ Ostseeresort Olpenitz: Sind die fetten Jahre vorbei? Von Rebecca Nordmann | 21.10.2022, 13:18 Uhr

Das Ostseeresort Olpenitz erlebte in der Corona-Pandemie so gute Zeiten wie noch nie. In der aktuellen Energiekrise scheint sich die Sache umzudrehen.