Im Ostseeresort Olpenitz können sich Gäste in schwimmenden Häusern (im Hintergrund) einbuchen und auch mit ihren Booten festmachen. Foto: Einar Maschmann up-down up-down Urlaub in Kappeln Nach den Turbulenzen: Investor Helma setzt auf „Tourismus für alle Generationen“ im Ostseeresort Olpenitz Von Rebecca Nordmann | 21.03.2023, 12:04 Uhr

Zwei Geschäftsführerwechsel, Insolvenz eines Subunternehmers: Das Ostseeresort Olpenitz hat in der jüngeren Vergangenheit einige Unruhe erlebt. Darüber, was das alles für die Entwicklung des Feriendorfes in Kappeln bedeutet, spricht die jetzige Geschäftsführerin Andrea Sander im Interview.