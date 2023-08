Kappeln Neuer Fahrradparkplatz am Südhafen noch ohne großen Effekt Von Rebecca Nordmann | 17.08.2023, 11:38 Uhr | Update vor 20 Min. Nur wenige Räder wurden am Südhafen an einem sonnigen Nachmittag abgestellt. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Seit etwa zwei Wochen gibt es den neuen Fahrradparkplatz am Südhafen in Kappeln, und noch wartet er darauf, entdeckt zu werden. Stattdessen reihen sich weiterhin die Räder dicht an dicht am Nordhafen aneinander – was eigentlich unterbunden werden sollte.