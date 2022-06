Insgesamt werden vier Straßen gesperrt. FOTO: Michael Gründel Bauarbeiten in Kappeln Nach Pfingsten stehen mehrere Straßensperrungen an Von Schlei-Bote | 01.06.2022, 11:14 Uhr

An drei Tagen müssen in der Woche nach Pfingsten mehrere Straßenzüge in Kappeln gesperrt werden. Es wird gefräst und asphaltiert.