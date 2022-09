Donnerstagmorgen, kurz vor 9 Uhr: Die Spritpreise sind wieder deutlich nach oben geklettert. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Kappeln nach dem Tankrabatt Super bei über 2 Euro: Kappelns Autofahrer müssen sich wieder umstellen Von Rebecca Nordmann | 01.09.2022, 10:58 Uhr

Das war‘s: Nach drei Monaten hat der Tankrabatt ein Ende. In Kappeln haben am Abend zuvor noch etliche die Tankstellen angesteuert, am Tag 1 nach dem Tankrabatt herrschte zunächst Leere.