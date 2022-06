Um diese Fläche geht es: An den Verkehrskreisel an der B199/Wassermühlenstraße grenzt der B-Platz des TSV Kappeln, die Grünfläche im Anschluss nutzt ebenfalls der TSV. FOTO: GoogleMaps ©2022 Google, Bilder Skatepark in Kappeln Wird hier vielleicht demnächst geskatet? Von Rebecca Nordmann | 09.06.2022, 14:37 Uhr

In unregelmäßigen Abständen erscheint das Thema Skatepark an der politischen Oberfläche. Aktuell, so scheint es jedenfalls, sind die Protagonisten dabei schon mal einen kleinen Schritt weiter gekommen. Und vielleicht wird daraus am Ende noch mehr als eine Anlage zum Skaten.