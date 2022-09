Insgesamt 15 solcher Bungalows sollen entstehen. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Bauprojekt in Kappeln von Manke Bau Die ersten Bungalows an der Borkumer Straße stehen schon – und das sollen sie kosten Von Rebecca Nordmann | 09.09.2022, 10:54 Uhr

Es herrscht reger Betrieb an der Borkumer Straße im Kappelner Stadtteil Ellenberg. Das liegt allerdings weniger am nahen kostenlosen Parkplatz, als an der Bautätigkeit von Manke Bau. Die Firma errichtet dort Bungalows – und plant Weiteres.