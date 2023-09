Veranstaltung in Kappeln Plein Air 54 Grad: Mitmach-Festival widmet einen ganzen Nachmittag der Kunst Von Rebecca Nordmann | 16.09.2023, 09:38 Uhr Selber künstlerische Techniken auszuprobieren – dazu bietet das Kunstfestival in Kappeln Gelegenheit. Foto: St. Nicolaiheim up-down up-down

Die Schlei-Akademie im Sommer ist vorbei, schon steht im Herbst das nächste künstlerisch geprägte Ereignis an: Das Plein-Air-Festival in der Alten Maschinenhalle in Kappeln bietet Gelegenheit, die ganze Vielfalt der Kunst auszutesten.