Am letzten September-Wochenende haben Unbekannte den Grillplatz am Grauhöfter Weg schwer beschädigt. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Initiative der CDU-Fraktion Kappeln Nach Vandalismus-Vorfällen: Kriminalpräventiver Rat soll reaktiviert werden Von Rebecca Nordmann | 03.10.2022, 13:31 Uhr

Demolierte Toiletten, zerstörter Grillplatz: Gerade in jüngster Zeit ist der Vandalismus in Kappeln auffällig. Um wieder verstärkt in die Prävention einzusteigen, soll ein altes, aber zuletzt recht inaktives Gremium wiederbelebt werden.