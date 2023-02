Beim Spiel mit den Kindergarten-Kindern in Ngaruma: Lotta Bublies (v.li.) mit Jessie und Emma Braun mit Grace. Foto: Hanna Dammeyer up-down up-down Klaus-Harms-Schule in Kappeln Zurück aus Tansania: „Es hat mich berührt zu sehen, wie glücklich die Menschen mit so wenig sind“ Von Rebecca Nordmann | 02.02.2023, 18:27 Uhr

Sieben Klaus-Harms-Schüler haben zwei Wochen in Tansania verbracht und dort das Projekt „Zukunft bauen“ begleitet. Jetzt sind sie zurück – mit einem Berg so hoch wie der Kilimandscharo an Eindrücken, Emotionen und Erlebnissen.