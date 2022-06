Die dänische Band „Mads Hansens Kapel“. FOTO: Mads Hansens Kapel Kultur in Kappeln Kehrwieder-Festival: Schulkonzerte, Live-Musik und Bands aus drei Ländern Von Schlei-Bote | 09.06.2022, 10:50 Uhr

Ende Juni soll in Kappeln die Folk-Stimmung um sich greifen. Die „Folkbühne Angeln“ organisiert ein Festival, das die Musik an unterschiedliche Orte in der Stadt und der Region trägt.