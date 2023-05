Ann Christin Detert (links) und Christin Heinks unterrichten im Daz-Zentrum der Gorch-Fock-Grundschule derzeit 31 Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Schulbildung in Kappeln Gorch-Fock-Grundschule Kappeln: Immer mehr Kinder haben sprachliche Defizite Von Stephan Schaar | 30.05.2023, 19:25 Uhr

Immer mehr Kinder kommen mit mangelnden Deutschkenntnissen an die Schulen. An den Grundschulen in und um Kappeln arbeiten engagierte Lehrkräfte daran, die Schüler individuell zu fördern. Dabei geht es nicht nur um Kinder mit Migrationshintergrund, auch bei deutschen Kindern zeigen sich immer mehr sprachliche Defizite. Die Gründe sind vielfältig.