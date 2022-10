Photovoltaikanlagen könnten bald auf städtischen Gebäuden in Kappeln zu sehen sein. Foto: Marijan Murat up-down up-down Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden Kappeln geht wichtigen Schritt zu mehr Klimaschutz und Energie-Unabhängigkeit Von Rebecca Nordmann | 29.10.2022, 16:13 Uhr

Es sieht ganz so aus, als könnten in Kappeln bald sichtbare Zeichen des Klimaschutzes zu erkennen sein. Das Ziel lautet: Photovoltaik-Module auf städtischen Dächern zu installieren. Welche dafür in Frage kommen und ob sich die Sache rechnet, soll zunächst geprüft werden. Ohne Kosten für die Stadt.