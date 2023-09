Bernd Borkowski geht Wachwechsel im Hafen Kappeln: Annemarie Münsterberg ist Hafenmeisterin Von Rebecca Nordmann | 14.09.2023, 15:21 Uhr Annemarie Münsterberg und Bernd Borkowski – ausnahmsweise mit dem Hafen im Rücken. Normalerweise haben sie ihn im Blick. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

18 Jahre lang war Bernd Borkowski Hafenmeister in Kappeln. Jetzt hört er auf und hat in Annemarie Münsterberg eine Nachfolgerin gefunden. Die 35-Jährige hat ihre erste Saison am „schönsten Arbeitsplatz in Kappeln“ bereits hinter sich.