Am Hafen kamen am Freitagabend mehrere Hundert Kappelner zusammen. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Ein Jahr nach Kriegsausbruch in der Ukraine Kappeln und die Sehnsucht nach Frieden Von Rebecca Nordmann | 24.02.2023, 19:14 Uhr

Am Freitag ging der Krieg in der Ukraine in sein zweites Jahr. Kappeln dachte am Jahrestag an die Opfer und schickte erneut ein Zeichen für den Frieden in die Welt.