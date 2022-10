Hotelleiterin Manon Möller steht im Rezeptionsbereich des „Südspeichers“. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Hotel in Kappeln Ab 6. November ist der „Südspeicher“ bereit für seine Gäste Von Rebecca Nordmann | 21.10.2022, 17:20 Uhr

Der „Südspeicher“ geht in die letzte Phase vor seiner Eröffnung: Am Sonntag, 6. November, checken die ersten Gäste ein, vorher haben die Kappelner noch Gelegenheit, das neue Hotel am Kappelner Südhafen kennenzulernen.