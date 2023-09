Open Ship im Ostseeresort Die Marine ist zurück in Olpenitz – zumindest für einen Tag Von Rebecca Nordmann | 12.09.2023, 18:33 Uhr Radarmeister Philip Wernicke auf der Brücke der „Pegnitz“. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Die „Pegnitz“ ist zurück an dem Ort, der einst ihr Heimathafen war, in Olpenitz. Die Kappelner und ihre Gäste können sie beim Open Ship am Mittwoch, 13. September, erleben. Wir waren schon einmal an Bord.